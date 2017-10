DIRECT. Catalogne : au moins 300 000 personnes manifestent à Barcelone pour l'unité de l'Espagne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CATALOGNE

: Voici de nouvelles images de la manifestation unioniste en cours à Barcelone.















(PIERRE-PHILIPPE MARCOU / LLUIS GENE / AFP)









: Les organisateurs de la manifestation unioniste, réunis sous le slogan "La Catalogne, c'est nous tous", estiment pour leur part la participation à 1,1 million de personnes.



: El Mundo diffuse d'ailleurs en direct sur YouTube des images du défilé. Les voici.







: 300 000 personnes défilent à Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne, selon un décompte de la police municipale.

: "Aucun pays qui s'est déclaré libre n'a été reconnu comme tel dès le premier jour. Nous, nous allons devoir attendre que peu à peu les gens comprennent que c'est la seule chose que nous voulons vraiment."



Comment les partisans de l'indépendance de la Catalogne abordent-ils le bras de fer en cours avec Madrid ? Notre consœur Sandrine Etoa-Andègue de Radio France en a interrogé certains à Barcelone.



: Aux cris de "Puigdemont en prison", et avec des pancartes indiquant "Nous sommes en majorité pour l'union", les partisans d'une Espagne unifiée défilent actuellement dans les rues de Barcelone. Voici quelques images de journalistes sur place.



: C'est la petite histoire dans la grande. Alors que les unionistes défilent actuellement dans les rues de Barcelone, le Real Madrid, équipe favorite du président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, rencontre à 16h15 celle du dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont, Gérone.



: Des milliers de personnes convergent en ce moment vers le centre de Barcelone pour défendre l'unité de l'Espagne, moins de 48 heures après la proclamation de l'indépendance par le Parlement régional.







(PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)



: Les partisans de l'unité de l'Espagne commencent à se rassembler à Barcelone. Voici quelques images.



: Rappelons qu'une manifestation organisée par les partisans de l'unité de l'Espagne doit avoir lieu à Barcelone à partir de midi.

: "Carles Puigdemont est et restera le président du pays, et Carme Forcadell est et resta la présidente du parlement, et ce au moins jusqu'au jour où les citoyens décideront du contraire lors d'élections libres", écrit Oriol Junqueras dans le quotidien catalan El Punt-Avui. Dans cette tribune, il dénonce un "coup d'Etat contre la Catalogne".



: "Carles Puigdemont est et restera le président du pays", affirme Oriol Junqueras, le vice-président du gouvernement catalan destitué par Madrid.