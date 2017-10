DIRECT. Catalogne : les indépendantistes participeront aux élections catalanes convoquées par Madrid

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le score du président sortant est impressionnant mais la participation, elle, l'est moins. Elle n'a atteint que 38,84%, selon la commission électorale. A titre de comparaison, 80% des électeurs avaient pris part à la présidentielle du 8 août dernier, annulée par la Cour suprême pour des "irrégularités".

: Le président sortant, Uhuru Kenyatta, a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre avec 98,26% des voix. La commission électorale vient de proclamer le résultat. Le scrutin avait été boycotté par son principal opposant, Raila Odinga.







(SIMON MAINA / AFP)



: C'est l'heure du réquisitoire au procès Merah. L'avocate générale tape fort. Abdelkader Merah est pousuivi pour complicité des sept assassinats commis en 2012 par son frère Mohamed Merah. Et Fettah Malki, un petit trafiquant, est jugé à ses côtés. Le verdict est attendu jeudi.

: #ETATS_UNIS Un troisième conseiller de Donald Trump est mis en accusation : George Papadopoulos. Il conseillait l'homme d'affaires sur la politique étrangère pendant la campagne présidentielle. Il est accusé d'avoir menti au FBI, indique CNN.

: #ETATS_UNIS Donald Trump réagit sur Twitter à l'inculpation de son ancien directeur de campagne. Le président américain dément toute "collusion". Il affirme aussi que les faits remontent à "des années". L'acte d'accusation, lui, mentionne la période de la campagne.



: Cette loi antiterroriste - promesse de campagne d'Emmanuel Macron - suscite de fortes inquiétudes chez les défenseurs des droits de l'Homme et des libertés individuelles. Amnesty France juge le texte "inefficace" et "liberticide".

: La loi antiterroriste élargit également le périmètre des contrôles dans les zones frontalières, aux abords des aéroports, des ports et gares et autorise les préfets à fermer provisoirement des lieux de culte.

: La loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme transcrit dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en matière d'assignation à résidence, de perquisition et de contrôle des personnes.

: Emmanuel Macron continue donc de mettre en scène les premières grandes étapes de son mandat. Cette fois, il avait à ses côtés le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

: "Cette loi nous permettra de sortir de l'état d'urgence à compter du 1er novembre tout en assurant pleinement la sécurité de nos concitoyens. Elle sera évaluée d'ici deux ans et ce qui aura à être modifié le sera."

: Emmanuel Macron vient de signer (solennellement) depuis son bureau de l'Elysée la loi antiterroriste qui entrera en vigueur dès demain.

: Surtout, pas de panique. Une simulation d'attaque terroriste a lieu cet après-midi à Joué-lès-Tours. France Bleu Touraine suite l'exercice.



: Si vous êtes anglophone (et si vous avez le temps), vous pouvez lire les 31 pages de l'acte d'inculpation de Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, accusé entre autres de complot contre les Etats-Unis. Le New York Times publie le document.

: Paul Manafort et son associé Richard Gates se voient principalement reprocher des activités non déclarées de lobbyiste et consultant en faveur de l'ancien président ukrainien pro-russe, Viktor Ianoukovitch. Plus de 75 millions de dollars ont transité par des comptes offshore gérés par les deux hommes. Paul Manafort est accusé d'avoir blanchi à lui seul 18 millions de dollars.

: L'inculpation de Paul Manafort "n'a rien à voir avec la Maison Blanche". Une source proche de la présidence américaine s'en défend sur CNN.

: L'affaire Manafort va-t-elle remonter jusqu'à Donald Trump ? Pas si sûr. L'acte d'inculpation de Paul Manafort ne fait aucune référence à la campagne présidentielle. Il ne suggère pas non plus une quelconque collusion entre l'équipe du candidat républicain et les autorités russes visant à fausser le résultat du scrutin.

: Bernard Tapie va former un pourvoi en cassation contre le rejet de ces recours, mais ce pourvoi n'est pas suspensif. Ce rejet ouvre donc la voie à un procès dans l'affaire de l'arbitrage, si les magistrats instructeurs ordonnent son renvoi, comme le demande le parquet.

: Les derniers recours déposés par Bernard Tapie, dans l'affaire de l'arbitrage controversé lui ayant permis de recevoir 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit lyonnais, ont été rejetés, selon les avocats des deux parties, cités par l'AFP.