Catalogne : Puigdemont refuse de se rendre à Madrid, confirme son avocat

Le président catalan destitué Carles Puigdemont ne se rendra pas à sa convocation de justice à Madrid jeudi et demandera à être interrogé depuis la Belgique, a déclaré mercredi 1er novembre son avocat à la télévision publique catalane.

"Il ne va pas à Madrid, et j'ai proposé qu'on l'interroge ici en Belgique. C'est possible, j'ai déjà eu dans le passé des cas comme ça, quand on a interrogé le suspect en Belgique", a déclaré son avocat belge sur TV3. "Je ne pense pas qu'il retournera en Espagne dans les semaines qui viennent", a-t-il ajouté dans un entretien à la chaîne belge flamande VTM.

Poursuivi pour "sédition et rébellion"

Carles Puigdemont avait assuré mardi au cours d'une conférence de presse dans la capitale belge qu'il ne reviendrait pas en Espagne sans l'assurance de bénéficier d'un procès impartial, accusant le parquet de nourrir un "désir de vengeance" à son endroit.

Avec 13 de ses conseillers, Carles Puigdemont est convoqué jeudi à partir de 9h par une juge d'instruction de l'Audience nationale à Madrid, juridiction spécialisée dans les dossiers complexes, qui pourrait décider de l'inculper si elle suit les requisitions du ministère public. Le procureur général de l'Etat requiert de poursuivre le dirigeant indépendantiste et ses "ministres" notamment pour sédition et rébellion, des chefs d'inculpation passibles de 15 et 30 ans de prison.

Carles Puigdemont et son cabinet risquent d'être placés en détention provisoire, comme deux présidents de mouvements associatifs indépendantistes écroués mi-octobre pour "sédition" après avoir appelé à une manifestation pendant laquelle des gardes civils avaient été empêchés de sortir d'un bâtiment et trois véhicules des forces de l'ordre endommagés. S'ils ne répondent pas à leur convocation, le parquet devrait demander leur arrestation, et pour ceux qui se trouvent à Bruxelles, l'Espagne devrait délivrer un mandat d'arrêt européen.