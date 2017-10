Bus banalisé, appels au calme... La pression monte avant le match Gérone-Real, symbole du bras de fer entre Puigdemont et Rajoy

Dans un autre contexte, c'est un match dont la presse espagnole parlerait assez peu. Avec d'un côté, Gérone le petit. Et de l'autre, le Real Madrid, le géant. Il suffit d'ailleurs de regarder le classement de la Liga. Avant le coup d'envoi de la rencontre, dimanche 29 octobre, onze points séparent les deux équipes. Mais voilà, la crise catalane a changé la donne. Au point de transformer ce match a priori déséquilibré en une affiche ultra-commentée.

A travers cette rencontre, il faut y voir un autre duel entre Carles Puigdemont et Mariano Rajoy. Gérone, c’est le cœur de la Catalogne indépendantiste, c'est aussi la ville de naissance du président destitué du Parlement catalan. C'est donc tout naturellement qu'il supporte les "Blanquivermells" ("blanc et rouge"). Au point d'en être membre d'honneur.

Puigdemont on #GironaFC's promotion: "It's an honour for the country & this highlights the high quality of Catalan football" [La Vanguardia] pic.twitter.com/Icw0yEsG03