DIRECT. Barcelone : plusieurs morts après qu'une fourgonnette a percuté la foule, au moins un suspect est retranché dans un bar

Ce qu'il faut savoir

Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone (Espagne), jeudi 17 août. La police de Catalogne évoque plusieurs morts et des blessés. Au moins un suspect s'est retranché dans un bar, explique une source policière à l'AFP, confirmant les informations de plusieurs médias espagnols.

Une "collision massive". "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés", a indiqué la police catalanedes, les Mossos d'Esquadra, sur Twitter. Elle a par la suite annoncé que l'attaque avait fait "des morts".

Un mobile pas encore confirmé. "Nous ne pouvons pas confirmer les raisons de cette attaque", a tweeté la police à 18h30, expliquant que le dispositif prévu en cas d'attaque terroriste était "déjà activé".

Les secours sur place. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et des ambulances se trouvent sur place, selon un correspondant de l'AFP. Les policiers ont évacué la place de Catalogne, voisine des Ramblas, et les alentours sur un périmètre de 200 mètres. La protection civile demande aux personnes situées dans la zone des Ramblas de se tenir à l'abri, jusqu'à ce que la police ne leur donne l'autorisation de sortir. Elle a également demandé la fermeture des stations de métro et de train situées dans le quartier.