VIDEO. "J'ai vu tous ces corps par terre sur La Rambla" : les témoins de l'attentat à Barcelone sous le choc

"J'ai entendu beaucoup de gens crier, alors que le fourgon descendait le boulevard. J'ai vu tous ces corps par terre sur La Rambla. C'était très brutal, terrible à voir." Des témoins de l'attentat survenu jeudi 17 août en fin d'après-midi à Barcelone ont raconté la scène aux journalistes qui se sont rendus sur les lieux du drame.

>> Attaques à Barcelone et à Cambrils : suivez l'évolution de la situation en direct

Il était environ 17 heures lorsqu'une camionnette a foncé dans la foule sur cette artère, qui est la plus fréquentée par les touristes dans la métropole catalane. Cette attaque a fait au moins 13 morts et une centaine de blessés, d'au moins 18 nationalités différentes. Elle a été rapidement revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique.

Parmi les blessés figurent vingt-six Français. Au moins onze se trouvent dans un état grave, a annoncé vendredi matin le Quai d'Orsay. "Mes pensées vont à ces compatriotes, ainsi qu’à leurs proches auxquels j’exprime toute ma sympathie dans ce moment douloureux", a réagi Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères se rendra à Barcelone "dans la journée".

"Des gens tombaient sur les tables et les verres"

"Je descendais les escaliers, soudain je me suis retrouvé face à la fourgonnette blanche. Heureusement, j'ai réussi à m'engouffrer dans la première rue que j'ai trouvée", témoigne un jeune homme qui se trouvait sur l'avenue au moment des faits. "Des gens sont tombés (...) sur les tables, les verres et les plateaux" des bars et restaurants de la Rambla, ajoute une femme encore choquée par la scène.

La zone de l'attentat a rapidement été fermée par un cordon de sécurité. Des blessés ont été emmenés sur des civières vers un grand magasin de la chaîne El Corte Inglés, pour recevoir les premiers soins pendant que les survivants ont été confinés dans les magasins et les restaurants qui bordent La Rambla.