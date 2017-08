VIDEO. Attentats en Catalogne : la police perquisitionne les domiciles des terroristes présumés

La police catalane a diffusé, mardi 22 août, la vidéo des perquisitions menées dans plusieurs appartements de Ripoll (Catalogne) le soir des attentats de Barcelone et Cambrils. Jeudi, le conducteur d'une camionnette avait foncé délibérément sur la foule le long de La Rambla, l'avenue la plus touristique de Barcelone (Espagne). Plus tard dans la soirée, un autre véhicule a répété cette attaque à Cambrils, une station balnéaire située à 120 km au sud de Barcelone. Le bilan de ces attentats s'élève à 15 morts.

"Nous avons pénétré dans les domiciles des terroristes jeudi soir, à Ripoll, après les attentats de Barcelone et Cambrils", a commenté la police catalane dans un tweet accompagnant la vidéo.

Així va ser com vam entrar als domicilis dels terroristes la nit de dijous a Ripoll, arran dels atemptats a #Barcelona i Cambrils pic.twitter.com/VjJUz4q7of — Mossos (@mossos) 22 août 2017

Comme on peut le voir sur les images, des bonbonnes de gaz ont été retrouvées dans un des appartements perquisitionnés. Dimanche 20 août, déjà, la police catalane avait annoncé avoir retrouvé, à Barcelone, 120 bonbonnes dans une maison désignée par la police comme le repaire des suspects. Une découverte qui laissait présager une action terroriste de grande ampleur.