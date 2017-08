VIDEO. Attentat de Barcelone : un homme interprète "Imagine" sur La Rambla en hommage aux victimes

Après le drame, l'émotion. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait au moins 14 morts et plus de cent blessés sur La Rambla de Barcelone (Espagne), des centaines de personnes se sont rendues sur les lieux de l'attentat pour rendre hommage aux victimes. Comme après les attaques de novembre 2015 à Paris, un homme a interprété la célèbre chanson Imagine de John Lennon, comme on peut le voir dans cette vidéo tournée par le journaliste de Brut Rémy Buisine.

#Barcelone - Émotion sur les lieux de l'attentat avec de nombreux hommages spontanés avec une interprétation de Imagine de John Lennon. pic.twitter.com/VjgCZp1zZU — Remy Buisine (@RemyBuisine) 18 août 2017

Les victimes sont au moins de 24 nationalités différentes. Vingt-six Français ont été blessés, dont au moins onze gravement, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian qui doit se rendre dans la journée à Barcelone. La messe de dimanche soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris sera dédiée aux victimes.