Un visage et un nom pour les victimes des attentats en Catalogne

Quatorze morts. C'est le bilan des deux attaques survenues jeudi 17 août à Barcelone, puis à Cambrils, en Espagne, où deux véhicules ont foncé dans la foule. Les victimes, parmi lesquelles des hommes et des femmes de tout âge, sont de 35 nationalités différentes. Eléments de portraits.

Francisco López Rodríguez, un Espagnol de 57 ans

Francisco López Rodríguez, alias "Paco", un tourneur-fraiseur de 57 ans, a été le premier Espagnol à être identifié, rapportent plusieurs médias (lien en espagnol). L'homme qui vivait à Rubí, près de Barcelone, était marié à Roser, elle aussi blessée durant l'attaque. Le couple se promenait sur La Rambla avec sa nièce et les deux enfants de celle-ci.

Originaire de Lanteira (province de Grenade), une localité andalouse d'à peine 700 habitants, la famille de Francisco López Rodríguez a émigré en Catalogne au début des années 1960, rapporte El Pais (en espagnol). "Il n'avait que 3 ans à l'époque. Son père avait travaillé dans les champs, puis à la mine, mais quand celle-ci a fermé, la famille a décidé de partir pour Barcelone, a expliqué l'un des cousins de Francisco López Rodríguez à El Pais. C'était une personne formidable."

Francisco López Rodríguez, la primera víctima mortal del atentado de Barcelona. pic.twitter.com/sHDfemU1WJ — Gabriel Puelles (@gabojpa) 18 août 2017

Un enfant de 3 ans, petit-neveu de Francisco López Rodríguez

Le petit garçon de 3 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, est le petit-neveu de Francisco López Rodríguez. Il se promenait avec sa mère, sa grand-tante et son grand-oncle sur La Rambla au moment de l'attaque. Sa mère a été grièvement blessée.

Pepita Codina, une Espagnole de 75 ans

La femme, qui marchait sur La Rambla avec sa fille lorsque la camionnette a déboulé, est décédée à 75 ans des suites de ses blessures à l'hôpital de la mer, à Barcelone. Sa fille a été blessée dans l'attentat. Pepita Codina était originaire de Sant Hipòlit de Voltregà, près de Barcelone. Le maire de la commune s'est dit "très affecté" par la mort de l'habitante, rapporte La Vanguardia (lien en espagnol).

Silvina Alejandra Pereyra, une Argento-Espagnole de 40 ans

Née en Argentine à la fin des années 1970 de parents boliviens, elle était la plus jeune fille d'une famille nombreuse, rapporte le site argentin Diario Popular (lien en espagnol).

Silvina Alejandra Pereyra avait émigré à Barcelone, où elle travaillait au marché de La Boquería, le plus vieux de la ville, connu pour ses produits frais et situé sur La Rambla.

¿Quién era Silvina Pereyra, la argentina muerta en el atentado de Barcelona?https://t.co/wjH2jPLjRZ pic.twitter.com/NQCkC7QeuM — Diario Popular (@populardiario) 19 août 2017

Ana María Suárez López, une Espagnole de 67 ans

Il s’agit de l'unique victime morte à Cambrils. Elle a succombé à ses blessures vendredi à l'hôpital Jean XXIII de Tarragona. Agée de 67 ans, elle résidait près de Saragosse, dans le nord du pays, assure Heraldo (lien en espagnol). Elle était de passage à Cambrils avec son mari, sa sœur et d'autres personnes originaires de sa région.

Elke Vanbockrijck, une Belge de 44 ans

Elle était originaire de Tongres, dans l'est de la Belgique, où elle était employée du service postal. Elle se trouvait à Barcelone avec son mari, policier à Bruxelles, et leurs deux enfants de 10 et 13 ans, selon Sud info. "Ils étaient partis en voiture et comptaient rester une grosse semaine à Barcelone, raconte la belle-mère de la quadragénaire au site belge. Ils avaient passé une nuit à Nîmes et Elke m’envoyait un SMS tous les jours. Pour dire que tout se passait bien, qu’il faisait chaud et que c’était beau."

Elke Vanbockrijck. (FACEBOOK)

Luca Russo, un Italien de 25 ans

Cet ingénieur vivait au pied des montagnes des Dolomites, dans le nord-est de l'Italie. Il travaillait depuis peu dans une entreprise de réfrigération, après avoir obtenu il y a un an un diplôme d'ingénieur à Padoue. Il était en vacances à Barcelone avec sa petite amie, Marta Scomazzon, qui figure parmi les trois Italiens blessés.

"Nous étions en train de marcher ensemble. Nous sommes tombés sous le fourgon, et je me suis rendu compte que Luca n'était pas là. (...) Son corps avait été balayé", a expliqué Marta Scomazzon à l'agence de presse Ansa, note La Vanguardia (lien en espagnol).

Le jeune ingénieur était en vacances à Barcelone avec sa petite-amie, blessée durant l'attaque. Capture d'écran (LUCA ROSSO / FACEBOOK)

Bruno Gulotta, un Italien de 35 ans

Résidant à Legnano, près de Milan, l'Italien était un responsable des ventes et du marketing de l'entreprise Tom's Hardware. "Notre collègue et ami Bruno Gulotta a été renversé et tué par un terroriste infâme au cœur de Barcelone, a rapporté vendredi l'entreprise sur son site internet. Bruno était une référence pour tous ceux qui l'ont connu", ajoute l'entreprise, soulignant "sa gentillesse et son professionnalisme". Un compte Paypal a été créé par ses collègues pour recueillir des dons pour la famille de Bruno.

Selon sa compagne, Martina, il a été heurté de plein fouet alors qu'il tenait la main de leur fils Alessandro, 5 ans. Elle portait leur fille Aria, 1 an, mais a réussi à tirer l'aîné pour le sauver, précisent des médias italiens.

Le père de famille Italien était un responsable des ventes et du marketing de l'entreprise Tom's Hardware. Capture d'écran (BRUNO GULETTA / FACEBOOK)

Carmen Lopardo, une Italo-Argentine de 80 ans

La femme, qui résidait en Italie depuis plus de soixante ans, est décédée après l'attaque de Barcelone, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères argentin. La femme de 80 ans était à Barcelone en vacances, rapporte La Vanguardia.

Une Portugaise de 74 ans et sa petite-fille de 20 ans

Une femme de 74 ans, résidant dans la région de Lisbonne, a également été tuée sur La Rambla. Sa petite-fille de 20 ans, qui se trouvait avec elle, est également décédée, a annoncé samedi le Premier ministre, Antonio Costa. La jeune femme était portée disparue depuis jeudi. Les deux femmes passaient des vacances à Barcelone et séjournaient dans un hôtel près de La Rambla.

Ian Moore Wilson, un grand-père canadien

Ian Moore Wilson, marié depuis cinquante-trois ans à Valérie Wilson, était le père d’un policier de Vancouver, le sergent-chef Fiona Wilson. Le couple était en vacances à Barcelone. Valérie Wilson a également été blessée par la camionnette sur La Rambla.

Leur fille Fiona a publié un communiqué, dans lequel elle décrit un homme "compatissant, généreux, aventureux, et toujours prêt pour un débat animé, un bon livre ou explorer de nouveaux lieux". Elle rappelle que l'homme "voudrait que ceux qui l'entourent se concentrent sur les actes extraordinaires de bonté humaine que notre famille a connu ces derniers jours". Sa fille parle aussi d’un vide immense : "Il a été désespérément aimé par nous tous et il nous manquera beaucoup".

PHOTO: Ian Moore Wilson, left, father of VPD Sgt. Fiona Wilson identified as victim in Barcelona terror attack. https://t.co/O9IU0dqN37 pic.twitter.com/l0OMFWCHvP — CTV Vancouver (@CTVVancouver) 19 août 2017

Jared Tucker, un Américain de 42 ans

La mort de Jared Tucker a été confirmée vendredi après-midi par le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson. L'homme était originaire de Walnut Creek, en Californie et passait des vacances en Europe avec sa femme, Heidi Nunes, pour célébrer leur premier anniversaire de mariage, rapporte le Guardian (lien en anglais).

"J'ai été poussée à l'intérieur d'un marchant de souvenirs et je suis resté cachée pendant que tout le monde continuait à courir, en hurlant", a raconté à NBC News la femme de Jared Tucker. Son père, Daniel Tucker, qui tenait avec son fils le commerce familial de piscines, a déclaré au New York Daily News : "Je ne sais plus quoi dire. Tout le monde l'aimait."