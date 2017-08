Macron, Trump, Poutine… Des politiques du monde entier condamnent les attentats en Catalogne

Partout dans le monde, la même stupeur. Après les attentats qui ont frappé la Catalogne, jeudi 17 août, de nombreuses personnalités politiques ont condamné, sur les réseaux sociaux ou par communiqué, l'action des terroristes, et exprimé leur soutien aux victimes et à leurs proches. Une première attaque, à Barcelone, a fait 13 morts et une centaine de blessés. Une seconde attaque, survenue quelques heures plus tard à Cambrils, a entraîné la mort d'au moins une femme.

En France

Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé une première fois sur Twitter pour témoigner de la "solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone". "Nous restons unis et déterminés", a-t-il assuré. Après la confirmation de la présence de Français parmi les blessés, Emmanuel Macron s'est de nouveau exprimé sur Twitter.

La France paie un lourd tribut dans cette terrible attaque de #Barcelone. Plein soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 août 2017

Manuel Valls. Rapidement après l'attaque sur La Rambla, l'ancien Premier ministre, natif de Barcelone, a partagé son émotion sur Twitter.

Barcelone frappée à son tour.Je suis bouleversé.Je pense aux victimes et à leurs proches.La guerre contre le terrorisme est bien notre défi — Manuel Valls (@manuelvalls) 17 août 2017

Le député de l'Essonne s'est ensuite exprimé en espagnol dans le texte.

Solidaridad con las victimas de #Barcelona y #Cambrils.Todos unidos con las autoridades españolas y catalanas contra el terrorismo — Manuel Valls (@manuelvalls) 18 août 2017

Plusieurs autres membres de la classe politique française ont pris la parole sur les réseaux sociaux depuis jeudi, pour exprimer leur détermination à lutter contre le terrorisme.

Toute ma solidarité aux victimes de l'attentat de Barcelone. >>> https://t.co/kJEstE5Bjy — François Hollande (@fhollande) 17 août 2017

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 août 2017

Solidarité avec #Barcelone. Tous unis contre le totalitarisme islamique ! — François Fillon (@FrancoisFillon) 17 août 2017

Il ne faut JAMAIS s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste. Tout mon soutien aux Barcelonais et au peuple espagnol. #Barcelone MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 17 août 2017

Ailleurs en Europe

En Espagne. "Les terroristes ne vaincront jamais un peuple uni qui aime la liberté face à la barbarie", a assuré le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy.

Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie. Toda España está con las víctimas y familias MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 août 2017

Au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, frappé par plusieurs attentats ces derniers mois (sur le London Bridge et sur le pont de Westminster), est "solidaire de l'Espagne contre le terrorisme", a réagi la Première ministre britannique. "Mes pensées vont aux victimes de la terrible attaque survenue aujourd'hui à Barcelone et aux services d'urgence", a déclaré Theresa May sur Twitter.



En Allemagne. Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a dénoncé une attaque "révoltante". "Nous pensons avec une profonde tristesse aux victimes de l'attaque révoltante de Barcelone", a déclaré Steffen Seibert sur son compte Twitter.

A Bruxelles. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a adressé sur Twitter ses "plus profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes, à Mariano Rajoy et aux citoyens d'Espagne".

My deepest condolences to the families and loved ones of the victims, to @marianorajoy and the people of #Spain. https://t.co/NQEjjuyoev — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 août 2017

Dans le reste du monde

En Russie. Vladimir Poutine a qualifié l'attaque de "crime cruel et cynique" dans un télégramme de condoléances au roi d'Espagne Felipe VI. Le président russe a également encouragé la communauté internationale à opérer "une unification" de ses "efforts" "dans une lutte sans compromis contre les forces du terrorisme".

Aux Etats-Unis. Donald Trump a réagi sur Twitter : "Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste à Barcelone, en Espagne, et feront tout ce qu'il est nécessaire pour aider. Soyez durs et forts, nous vous aimons", a écrit le président américain.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

Au Canada. Le Premier ministre, Justin Trudeau, a également utilisé Twitter pour réagir.

Le Canada condamne l’attentat terroriste de Barcelone. Nos pensées, nos condoléances et notre soutien vont aux victimes et à leur famille. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 17 août 2017

Au Japon. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a exprimé ses "plus profondes condoléances" aux victimes et à leurs familles : "En ces temps très difficiles, j'aimerais dire notre solidarité avec l'Espagne."