DIRECT. Espagne : six civils et un policier blessés dans un second attentat à la voiture bélier à Cambrils

Ce qu'il faut savoir

Six civils et un policier ont été blessés à Cambrils (Espagne), dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août, quand des "terroristes présumés" ont foncé dans la foule en voiture. Les cinq occupants du véhicule ont été tués, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne. Certains des assaillants portaient des ceintures d'explosifs, a précisé un porte-parole. La police a fait savoir sur son compte Twitter qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat qui a fait 13 morts et une centaine de blessés quelques heures plus tôt à Barcelone.

L'attaque est survenue vers minuit. Les "terroristes présumés" ont foncé dans la foule sur la promenade de bord de mer de Cambrils, une station balnéaire située à 120 km au sud de Barcelone. Un des civils blessés est dans un état critique, selon les service d'urgence de Catalogne.

Les assaillants abattus par la police. "Les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d'Esquadra et la fusillade a commencé", a annoncé un porte-parole du gouvernement régional.

L'auteur de l'attentat de Barcelone toujours en fuite. La police traque toujours le terroriste, qui a pris la fuite après l'attaque revendiquée par l'Etat islamique. Deux suspects, un Espagnol et un Marocain, ont été arrêtés par la police dans deux localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone.