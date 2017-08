Espagne : ce que l'on sait du second attentat qui a fait sept blessés à Cambrils

Six civils et un policier ont été blessés à Cambrils (Espagne), dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août, quand des "terroristes présumés" ont foncé dans la foule en voiture. Les cinq occupants du véhicule ont été tués, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette deuxième attaque dans le nord-est de l'Espagne.

L'attentat a visé une station balnéaire à 120 km de Barcelone

L'attaque est survenue vers minuit, sur la promenade de bord de mer de Cambrils, une station balnéaire située à 120 km au sud de Barcelone. "Les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d'Esquadra et la fusillade a commencé", a annoncé un porte-parole du gouvernement régional.

"Entre deux heures et deux heures et demie, nous étions sur la promenade de la plage. Nous avons entendu des tirs et pensé "ça doit être des fusées" mais c'était des coups de feu, a raconté à l'AFP Markel Artabe, 20 ans, employé dans un restaurant de Cambrils. Six civils et un policier ont été blessés par le véhicule. Un des civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d'urgence de Catalogne sur leur compte Twitter.

Les assaillants ont tous été tués

Les cinq occupants de la voiture ont été tués, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne peu après l'attentat. Les Mossos avaient auparavant annoncé avoir abattu "quatre terroristes présumés"; mais le cinquième est mort de suites de ses blessures. Certains des assaillants portaient des ceintures d'explosifs, a ajouté un porte-parole des Mossos.

L'attaque est liée à celle de Barcelone

Les Mossos ont indiqué sur Twitter, peu après 3 heures du matin, que la situation était "sous contrôle" à Cambrisl. La police a précisé qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat survenu quelques heures plus tôt à Barcelone, capitale de la Catalogne. Un terroriste a fait 13 morts et une centaine de blessés, d'au moins 18 nationalités différentes, en fonçant sur la foule à bord d'une camionette. Cette première attaque est survenue sur Las Ramblas, l'avenue la plus touristique de la ville.

We're still working in #Cambrils. Situation under control. 4 perpetrators shot and 1 injured who is detained. Keep safe, follow our tips — Mossos (@mossos) August 18, 2017