EN IMAGES. Attentats en Catalogne : les unes de la presse espagnole et européenne, horrifiées par la "terreur" de ce "massacre"

Sans surprise, les attentats survenus en Catalogne jeudi, font la une des quotidiens espagnols et européens, vendredi 18 août. "Terreur à Barcelone", titre La Vanguardia dont les bureaux se trouvent à deux pas de La Rambla, l'artère touristique où a eu lieu l'attaque à la camionnette qui a fait au moins 13 morts. El Periódico de Catalunya, l'autre grand quotidien barcelonais, parle de "Jihad atomisé", constatant que les villes occidentales sont toutes des cibles potentielles.

>> Enquête, réactions : retrouver les dernières informations sur les attentats en Catalogne dans notre direct

"Massacre terroriste", écrit El País, le premier quotidien d'Espagne. Même les quotidiens sportifs parlent de ces attentats : "L"union fait la force", lance Sport, le journal pro-Barça.