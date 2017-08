EN IMAGES. Attentats en Catalogne : les dessinateurs de presse rendent hommage aux victimes

Les attentats qui ont frappé la Catalogne, jeudi 17 août, ont fait au moins 14 morts. Ces attaques ont aussitôt été condamnées dans le monde entier. "Les terroristes ne vaincront jamais un peuple uni qui aime la liberté face à la barbarie", a réagi Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol. "Que Dieu réconforte toutes les familles", a écrit sur Twitter le footballeur brésilien Neymar, ancien du Barça. "Nous restons unis et déterminés", a assuré Emmanuel Macron dans un tweet. "Les Etats-Unis condamnent l'attaque terroriste de Barcelone et feront tout ce qui est nécessaire pour aider", a affirmé Donald Trump.

Mis à part ces personnalités, les attentats ont également fait réagir les dessinateurs de presse, qui ont partagé leur émotion et leur solidarité à l'aide de leurs feutres et leurs crayons.

#Charlottesville #Paris #London and now #Barcelona

Sad days when cars, trucks, vans became weapons of mass destruction.

#LasRamblas pic.twitter.com/yI3jUvLyRy