DIRECT. Attentats en Catalogne : l'attention des enquêteurs se concentre sur un imam de Ripoll

Ce qu'il faut savoir

L'Espagne se réveille pour son troisième jour de deuil national, dimanche 20 août, après les deux attentats qui ont frappé Barcelone et la station balnéaire de Cambrils, faisant 14 morts et plus de 125 blessés. L'attention des enquêteurs se concentre désormais sur le rôle présumé d'un imam de Ripoll, une petite localité du nord du pays dont sont originaires plusieurs membres de la cellule jihadiste qui a perpétré ces attaques. Suivez le déroulé de l'enquête en direct avec franceinfo.

Une messe doit se tenir à 10h à la Sagrada Familia, en hommage aux victimes. Une cérémonie présidée par le roi Felipe et la reine Letizia, en présence du président de la Catalogne.

"La cellule a été démantelée", s'est empressé d'affirmer, samedi, le ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido. Des propos rapidement nuancés par la police catalane, qui a rappelé qu'"une personne [faisait] toujours l'objet d'un avis de recherche".

Un suspect toujours traqué. Il s'agit de Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans. Quatre autres personnes sont toujours en garde à vue et cinq ont été abattues dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils, alors qu'ils menaient une attaque à la voiture bélier.