CARTE. L'attaque de Barcelone a eu lieu sur les Ramblas, la plus grande avenue touristique de la ville

Une camionnette a percuté plusieurs personnes sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone (Espagne), jeudi 17 août 2017. (FRANCEINFO)

Une camionnette a percuté plusieurs personnes sur les Ramblas à Barcelone (Espagne), jeudi 17 août, faisant au moins un mort mort et 32 blessés, selon le dernier bilan diffusé par la police catalane. Le conducteur a pu parcourir près de 700 m sur cette avenue, la plus touristique de la ville. Cette artère est composée de deux voies extérieures et d'un boulevard central composé de cinq tronçons en enfilade : la rambla de Santa Monica, la rambla de Capuchinos, la rambla de San José, la rambla dels Estudis et la rambla de Canaletes.

Elle s'étend sur environ 1,2 km et relie la place de Catalogne, au nord, au port Vell, au sud. L'artère est majoritairement piétonne, mais les véhicules peuvent circuler de chaque côté de la voie centrale, propice aux balades. En cette période estivale, elle est particulièrement fréquentée. On y trouve des bars et restaurants, mais aussi des magasins, des kiosques, et le Pla de l'Os, une œuvre emblématique de l'artiste espagnol Joan Miró, où la camionnette a terminé sa course meurtrière.