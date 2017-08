CARTE. Attentats en Catalogne : où ont eu lieu les attaques et les arrestations ?

La Catalogne a été frappée par deux attaques en l'espace de quelques heures, jeudi 17 et vendredi 18 août. A Barcelone, un terroriste a foncé, jeudi en fin de journée, dans la foule qui parcourait La Rambla, l'une des artères principales de la ville. L'attentat, revendiqué par l'organisation Etat islamique, a fait 13 morts et une centaine de blessés, selon un bilan provisoire fourni par le gouvernement catalan dans la soirée. Cette attaque meurtrière a été suivie par un attentat similaire quelques heures plus tard à Cambrils, une station balnéaire située à 120 km au sud de la capitale régionale. Une femme a succombé à ses blessures et cinq civils et un policier ont été blessés dans l'attaque. Les cinq passagers du véhicule ont été abattus par les forces de police.

Les enquêteurs ont procédé à des arrestations dans deux autres villes de la région. A Ripoll, trois personnes soupçonnées d'être en lien avec les attentats ont été interpellées jeudi et vendredi. Dans le sud de la région, à Alcanar, une autre interpellation a été effectuée par la police dans la soirée de jeudi. Elle fait suite à une explosion qui a fait un mort et un blessé mercredi 16 août et qui serait liée à l'attentat de Barcelone.