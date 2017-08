"Être ensemble nous rendra plus forts" : Barcelone organise une marche sans peur

À Barcelone samedi, fleurs à la main, des dizaines de milliers de personnes vont participer à une manifestation contre le terrorisme, à l’appel de la mairie de la ville, endeuillée par l’attaque du 17 août dernier. Le roi Felipe VI, Mariano Rajoy et le chef du gouvernement catalan seront présents pour une marche qui a déjà trouvé son slogan, en catalan.

"No tinc por", "Je n'ai pas peur"

Le cri spontané du peuple barcelonais, en catalan, a fusé après la minute de silence, au lendemain de l’attaque meurtrière sur les Ramblas. Le slogan résonnera encore pendant la grande manifestation de samedi, étape indispensable pour exorciser l'effroi. Sarai, 18 ans, fleuriste près du lieu de l'attentat a vu la fourgonnette du terroriste. La jeune fille s’est précipitée pour aider les blessés. Elle a vu et vécu l’horreur. Sa participation à la marche est une évidence, dit-elle. "Nous allons apporter des fleurs, comme le souhaite la maire de Barcelone, explique-t-elle. Il faut venir. Être ensemble, ça nous rendra plus forts".

Notre présence, c'est une façon de montrer aux gens que nous sommes devant, même si nous avons subi tout cela au plus près, les kiosquiers, les fleuristes et même cette femme à côté qui n’a plus la force d’ouvrir son commerce. Sarai, fleuriste à Barcelone

Sarai, jeune fleuriste sur les Ramblas, ici au centre, engage les Barcelonnais à participer à la marche de samedi. (RADIO FRANCE / BENJAMIN ILLY)

Les fleuristes des Ramblas, les secouristes, les policiers seront positionnés en tête du cortège. Au deuxième rang seulement, seront placés les officiels. Il s'agit d'une volonté de la maire de Barcelone, Ada Colau, pour qui "la société civile a donné un exemple d’unité, de bravoure, de générosité".

Ce sera une occasion unique pour remercier ces professionnels, ces voisins, ces commerçants, en première ligne au moment le plus dur, donnant tout et qui ont risqué leur propre vie. Ada Colau, maire de Barcelone

La maire de Barcelone ajoute, qu'à ses yeux, les autorités doivent simplement "accompagner cette manifestation, qui est celle du peuple".

Le cortège va parcourir près d'un kilomètre, sous le regard du monde entier. Plus de 850 journalistes, venus de 83 pays, sont accrédités. Aucun discours n'est prévu. Juste un cri : "No tinc por" et un air populaire catalan, El cant dels ocells, "Le chant des oiseaux", joué par deux violoncellistes sur la place de Catalogne.