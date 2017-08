Attentats en Catalogne : une enquête antiterroriste ouverte à Paris

Une enquête antiterroriste a été ouverte en France à la suite des attentats en Catalogne (Espagne), a annoncé le parquet de Paris, vendredi 18 août. Plusieurs Français ont été blessés par des voitures qui ont foncé dans la foule, à Barcelone et Cambrils, jeudi et vendredi.

>> Attentats en Catalogne : suivez la situation à Barcelone et à Cambrils en direct

L'enquête de flagrance est habituelle quand des Français sont victimes d'actes terroristes à l'étranger. Au moins 26 Français ont été blessés, dont plus de dix grièvement, lors de l'attentat de Barcelone jeudi, selon le gouvernement français. L'enquête a été ouverte pour "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)", a précisé le parquet.

Les attaques de Barcelone et de Cambrils, à 120 km au sud de la capitale catalane, ont fait au moins 14 morts et plus d'une centaine de blessés de 34 nationalités différentes au total. Les morts d'un Belge et de deux Italiens ont été confirmées.

Des victimes françaises à Cambrils

Les enquêteurs français sont également saisis des investigations sur l'attaque perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi dans la ville touristique de Cambrils, ce qui signifie que des victimes françaises ont été identifiées.

>> CARTE. Où ont eu lieu les attaques et les arrestations en Catalogne ?

Six civils et un policier ont été blessés par une Audi A3 qui a foncé sur la foule, juste après minuit, sur la promenade de bord de mer. Une femme a succombé à ses blessures vendredi, selon la Protection civile catalane. Les cinq occupants de la voiture, porteurs de fausses ceintures d'explosifs, ont été abattus dans la fusillade qui a suivi l'attaque.

L'attaque de Cambrils n'avait pas été revendiquée vendredi matin, mais la police espagnole a établi un lien avec l'attentat de Barcelone.

>> Ce que l'on sait (et ce que l'on ne sait pas) des attentats qui ont fait 14 morts en Catalogne