Attentats en Catalogne : les numéros à joindre si vous cherchez des informations

Une attaque à la camionnette a fait 13 morts et une centaine de blessés, dont 26 Français, jeudi 17 août, à Barcelone (Espagne). Quelques heures plus tard, un second attentat à la voiture bélier a fait sept blessés, dont un policier, dans la station balnéaire de Cambrils. Cette ville se trouve à 120 km au sud de Barcelone, en Catalogne. Plusieurs numéros d'urgence ont été mis en place, en France et en Espagne, pour obtenir des informations sur ces attaques.

Le ministère Français des affaires étrangères a ouvert une cellule de crise à Paris, joignable au 01 43 17 51 00. Un numéro d'urgence a également été mis en place au consulat général à Barcelone, qui est en contact permanent avec les autorités locales. Vous pouvez appeler le consulat au +34 932 703 035.

Les autorités espagnoles ont également créé deux lignes spéciales pour les contacter. Si vous avez des informations sur les attentats de Barcelone et Cambrils, appelez la police régionale de Catalogne au +34 937 285 220. Les proches de personnes qui ont été ou pourraient avoir été touchées par l'attentat peuvent appeler le numéro d'urgence suivant : +34 900 400 012.

⚠️ Si tens informació sobre incidents ocorreguts a #Rambles i #Cambrils contacta amb nosaltres:

mossos.terrorisme@gencat.cat 937 285 220 — Mossos (@mossos) August 18, 2017