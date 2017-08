Attentats en Catalogne : le parcours français de deux membres du commando terroriste

Les 11 et 12 août derniers, près de cinq jours avant les attentats de Barcelone et de Cambrils, deux des membres du commando terroriste circulent en France à bord de l'Audi A3 qui servira, plus tard, de voiture-bélier à Cambrils, a appris franceinfo.

Le véhicule appartient à l'un des trois frères Aalla, Mohamed,libéré hier sous contrôle judiciaire. Deux hommes se trouvent à bord : le premier serait un frère Aalla. L'identité du second n'a pas encore été clairement établie : il pourrait s'agir de Younes Abouyaaqoub, le conducteur de la camionnette qui a tué 13 personnes sur les Ramblas de Barcelone, abattu par la police lundi, à Subirats, près de la capitale catalane.

Un passage par Paris

Les deux hommes séjournent dans un hôtel de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Ils se rendent à Paris, vont dans des grands magasins, où ils achètent notamment un appareil photo. Pendant leur séjour, la voiture est flashée dans l'Essonne. Elle est aussi repérée à plusieurs péages, sur la route du retour vers l'Espagne.

Les motivations de ce voyage en France restent floues. Selon une source policière contactée par franceinfo, l'enquête n'a pour l'instant permis d'établir aucun lien opérationnel avec la France, ni même avec des individus radicalisés en France.