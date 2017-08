Attentats en Catalogne : ce que l'on sait des trois suspects arrêtés

Une attaque terroriste a fait au moins 13 morts et une centaine de blessés, dont 26 Français, lorsqu'une camionnette a foncé sur la foule à Barcelone (Catalogne, Espagne), jeudi 17 août. Quelques heures plus tard, une seconde attaque à la voiture bélier a fait sept blessés à Cambrils, une station balnéaire du sud de la Catalogne. Les Mossos d'Esquadra, la police régionale, ont annoncé avoir arrêté trois suspects en relation avec ces deux attentats. Franceinfo revient sur ce que l'on sait de ces individus.

Un Marocain arrêté alors qu'il venait déclarer le vol de ses papiers

Un premier suspect a été arrêté jeudi soir à Ripoll, dans le nord de la Catalogne, alors qu'il venait déclarer le vol de ses papiers d'identité au commissariat. La photo de Driss O. avait été diffusée plus tôt dans la soirée par les autorités, qui le présentaient comme auteur présumé de l'attentat à Barcelone, indique La Vanguardia (en espagnol). Selon le maire de Ripoll, Jordi Munell, l'homme n'est en réalité pas le conducteur du véhicule qui a foncé sur la foule sur La Rambla. Ce dernier est toujours activement recherché par la police.

Les Mossos ont placé Driss O. en garde à vue, afin de déterminer pourquoi l'homme n'a pas signalé le vol plus tôt. Les enquêteurs soupçonnent son petit frère, Moussa O., d'avoir subtilisé ses papiers et d'être impliqué dans l'attaque. Le jeune homme de 18 ans réside à Barcelone.

Un Espagnol détenu après une explosion à Alcanar

Le deuxième suspect interpellé jeudi soir est un ressortissant espagnol, né à Melilla, une enclave espagnole située dans le nord du Maroc. Selon le quotidien La Vanguardia (en espagnol), cet homme aurait été blessé mercredi dans l'explosion d'une maison à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone. Il a été arrêté dans cette même ville, jeudi soir.

L'explosion à Alcanar a fait un mort, qui se trouvait dans la maison, et sept blessés. Elle est due à une "accumulation de gaz" dans une habitation, selon les pompiers cités par El Pais (en espagnol). Deux personnes se trouvaient dans le logement au moment de la déflagration. Le souffle, entendu à plusieurs kilomètres à la ronde, a également causé des dégâts dans plusieurs habitations voisines de la maison. Une vingtaine de bonbonnes de butane et de propane ont été retrouvées à l'intérieur du logement, ajoute El Pais. "Nous soupçonnons [les occupants] de préparer un engin explosif", a indiqué un porte-parole des Mossos. La police fait le lien entre cette déflagration et l'attentat survenu à Barcelone.

Les policiers catalans ont établi une connexion "claire" entre l'explosion à Alcanar et l'attentat à Barcelone, rapporte La Vanguardia. Les enquêteurs soupçonnent les terroristes d'avoir voulu utiliser les bonbonnes de butane lors de l'attaque sur La Rambla, a précisé une source proche de l'investigation au quotidien. La police émet l'hypothèse qu'il y aurait eu deux cellules terroristes, une opérationnelle et une logistique.

Une troisième interpellation à Ripoll

Un troisième suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête, a annoncé le ministre catalan de l'Intérieur, Joaquin Forn, vendredi 18 août. Cet individu "est lié aux attaques" qui ont fait 13 morts et une centaine de blessés à Barcelone et sept blessés à Cambrils, jeudi soir, ont précisé les forces de l'ordre sur Twitter. La police n'a pas donné plus de détails sur l'identité du suspect.