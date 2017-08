Attentats en Catalogne : ce que l'on sait des suspects

L'enquête sur les deux attentats qui ont fait 14 morts en Catalogne progresse dans une Espagne en deuil, avec la mise au jour d'une cellule d'au moins une douzaine de personnes. Elles pourraient avoir été impliquées dans les attaques menées avec des voitures lancées jeudi 17 août contre des foules de vacanciers et promeneurs à Barcelone puis à Cambrils.

Principale zone d'ombre, le conducteur de la camionnette qui a fauché des passants sur La Rambla à Barcelone n'a toujours pas été identifié par la police, a affirmé vendredi le porte-parole de la police catalane. Le signalement d'un Kangoo blanc immatriculé en Espagne a par ailleurs été transmis vendredi à tous les services de police français, sans que l'on connaisse son lien avec les attentats. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait des suspects de ces attaques.

Cinq suspects sont morts

La police catalane a diffusé vendredi soir l'identité de trois des cinq assaillants abattus dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir lancé à toute allure une Audi A3 sur la promenade de la station balnéaire de Cambrils. Il s'agit de trois jeunes Marocains vivant depuis leur enfance en Espagne : Moussa Oukabir, Saïd Aallaa et Mohamed Hychami, respectivement âgés de 17, 18 et 24 ans. Ils habitaient Ripoll, une ville de quelque 10 000 habitants, située non loin des Pyrénées. La localité vit des services et de l'industrie, et dispose d'une mosquée depuis des années. Moussa Oukabir et Mohamed Hychami y étaient voisins d'immeuble.

Moussa Oukabir, Saïd Aallaa et Mohamed Hychami ont été abattus par la police à Cambrils (Espagne), dans la nuit du 17 au 18 août 2017. (MOSSOS D'ESQUADRA / AFP)

"Moussa était un garçon gentil qui ne faisait de mal à personne. Il suivait ses cours normalement et devait passer son bac l'an prochain, raconte son père depuis le village de Melouiya, au Maroc, où il réside. Ces derniers temps, il a commencé à faire sa prière (...) mais ça s'arrêtait là." "Il était jeune, pas encore mûr, et il s'est sans doute fait manipuler", poursuit-il. "Il était doux, toujours souriant. Il ne fumait pas, ne buvait pas", affirme aussi son oncle, selon qui "toute la région est sous le choc".

Quatre suspects ont été arrêtés

Trois Marocains ont été arrêtés depuis les attentats à Ripoll, où résidaient les trois assaillants abattus à Cambrils et identifiés depuis. Ils sont âgés de 21, 27, 28 et 34 ans. Parmi eux figure Driss, 27 ans, frère aîné de Moussa Oukabir. Il aurait été interpellé alors qu'il se rendait au commissariat pour signaler le vol de ses papiers d'identité survenu quelques jours auparavant, indique La Vanguardia (en espagnol). "J'espère qu'ils diront que [Driss] est innocent. Je n'ai pas envie de perdre mes deux fils", espère le père des deux frères suspects.

Un Espagnol a également été interpellé. Cet individu est lui originaire de l'enclave de Melilla en Afrique du Nord. C'est l'un des principaux viviers de jihadistes en Espagne, comme la Catalogne, où le groupe semble s'être formé. Il a été arrêté à Alcanar, où une explosion s'est produite mercredi soir dans une maison dont les occupants préparaient des engins explosifs, selon la police. Selon le quotidien La Vanguardia (en espagnol), il aurait été blessé dans l'explosion.

Aucun des interpellés et des auteurs présumés abattus n'était connu des services de police pour des faits en lien avec le terrorisme. En revanche, certains auraient des antécédents judiciaires pour des faits de délinquance commune.

Un suspect est en fuite

Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans né à Mrirt, est en fuite. Sa photo a été diffusée afin d'aider à le retrouver. Il pourrait s'agir, selon les médias espagnols, du conducteur de la camionnette qui a fauché jeudi des passants sur La Rambla de Barcelone. Mais la police, elle, se refuse à confirmer cette information, déclarant que l'individu au volant du véhicule n'est toujours pas identifié.

La photo du suspect, Younès Abouyaaqoub, diffusée par la police catalane. (MOSSOS D'ESQUADRA / AFP)

Trois autres suspects n'ont pas été interpellés

Trois autres personnes impliquées ont été identifiées mais n'ont pas été interpellées. Deux d'entre elles pourraient avoir péri dans l'explosion survenue mercredi à Alcanar.