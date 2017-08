Attentat de Barcelone : qui sont les victimes ?

L'attentat a eu lieu sur l'avenue la plus touristique de Barcelone, jeudi 17 août en fin de journée. Une camionnette s'est engouffrée sur La Rambla, depuis la place de Catalogne, puis a renversé des piétons avant de s'arrêter au bout de 500 mètres. Le bilan provisoire, communiqué jeudi soir par le ministre catalan de l'Intérieur Joaquim Forn, fait état d'au moins 13 morts et "une centaine" de blessés. Voici ce que l'on sait des victimes qui sont de 18 nationalités différentes, selon les services de protection civile espagnols.

Treize morts

La camionnette a circulé sur le terre-plein central et a zigzagué pour faire "le maximum de victimes", a expliqué le responsable des Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane. Treize personnes sont mortes, parmi lesquelles :

• Une femme de nationalité belge. "Malheureusement, nous déplorons une victime belge", a rapidement tweeté le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders. A la chaîne VRT, il a précisé qu'il s'agissait d'une femme.

• Trois Allemands. Dès jeudi soir, la télévision publique ZDF a annoncé que trois ressortissants allemands ont été tués. Une information non confirmée par les autorités locales.

Les corps ont été transférés à l'Institut de médecine légale, ont indiqué des sources de la Sécurité civile qui indiquent qu'une seule a pour l'instant été formellement identifiée : la citoyenne belge.

Une centaine de blessés

Selon les autorités catalanes, l'attaque a fait 15 blessés "très graves". Quelque 23 autres se trouvent dans un état grave. Et 48 personnes ont été touchées plus légèrement. Ces victimes ont été prises en charge dans une dizaine de centres hospitaliers de Barcelone et de sa région.

• Vingt-six Français ont été blessés dans l'attentat de Barcelone, indique le ministère des Affaires étrangères, vendredi matin, dans un communiqué. Jean-Yves Le Drian doit se rendre à Barcelone dans la journée, "afin de rendre visite aux victimes françaises de cet acte lâche et d'assurer du soutien de la France le peuple et les autorités espagnols".

• Huit Australiens font également partie des blessés, selon El Pais.

• Deux Argentins ont été hospitalisés, indique El Pais. Il s'agit d'une femme de 67 ans et d'un homme de 37 ans.

Les autorités catalanes ont précisé que des victimes, sans dire si elles faisaient partie des morts ou des blessés, étaient également originaires de Chine, de Cuba, des Pays-Bas, de Hongrie, du Pérou, de Roumanie, d'Irlande, de Grèce, d'Italie ou du Venezuela.