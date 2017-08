VIDEO. "Sans lui, je crois qu'on aurait pas survécu" : le poignant témoignage d'une famille française victime de l'attentat de Barcelone

Depuis l'attentat qui a ensanglanté Barcelone, le téléphone est le seul lien de cette famille avec Dalila et Maamar. Avec leurs deux enfants, le couple a échappé à la mort. Le père de famille grièvement blessé doit être opéré, mercredi 23 août.

"En ce moment, il tient le coup. Il me dit qu'il est entre les mains de Dieu, confie son épouse. J'ai de la chance d'avoir mes enfants encore en vie. C'est grâce à lui. Sans lui, je crois qu'on n’aurait pas survécu."

Jeudi dernier, la famille profitait de ses vacances en Espagne. Sur La Rambla, après avoir vu la camionnette du terroriste, le père de famille pousse sa fille pour lui éviter le choc. Mais il est lui-même percuté et éjecté 50 mètres plus loin. Depuis le drame, la famille originaire Alsace reçoit de nombreux messages et témoignages de soutiens qui l'aident à traverser cette épreuve. Le consulat devrait rapatrier les deux enfants du couple dans les jours à venir.

