VIDEO. Nucléaire : "Nicolas Hulot ne mange pas son chapeau", selon la ministre des Outre-mer

L'échéance est repoussée. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé que le gouvernement abandonnait l'objectif de réduire d'ici 2025 la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%. "Au gouvernement, on est devant des réalités. Et face à des réalités, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des choix politiques, il faut pouvoir les assumer", a commenté Annick Girardin, ministre des Outre-Mer, sur le plateau des "4 Vérités", sur France 2, mercredi 8 novembre.

"C'est bien aussi d'être pragmatique"

"Franchement et honnêteùent, aujourd'hui, Nicolas Hulot ne mange pas son chapeau", a-t-elle ajouté. Il va animer un groupe de réflexion qui va travailler pour apporter d'autres types de réponses", a-t-elle fait valoir. Et de conclure : "C'est bien de porter des combats mais c'est bien aussi d'être pragmatique."