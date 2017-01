La faille gigantesque dans un glacier de l'Antarctique continue de s'étendre

Un impressionnant morceau risque de se détacher du glacier de l'Antarctique dans les prochaines années. La Nasa a dévoilé, samedi 3 décembre, une photo d'une faille de plus de 90 m de large sur la plateforme glacière Larsen C. La brèche, photographiée le 10 novembre, fait environ une centaine km de long et 530 m de profondeur, précise Mashable (en anglais). La brèche s'est encore accentuée ces dernières semaines. Il ne reste désormais que 20 km pour retenir l'étendue de glace qui se détache, rapportent es scientifiques de l'université de Swansea, au Pays de Galles, vendredi 6 janvier.

View is of a rift in the Antarctic Peninsula's Larsen C ice shelf from our airborne survey of polar ice: https://t.co/VgjxopHHLI @NASA_ICE pic.twitter.com/gt5mpHqbxn — NASA (@NASA) 3 décembre 2016

Un iceberg de la taille du Jura

"Larsen C est sur le point de perdre une surface de plus 5 000 km² après une nouvelle progression de la fracture", avertissent les chercheurs. Cela représente la même surface que le Jura en France.

La rupture de cet iceberg devrait se produire dans la prochaine décennie. Il s'agira du plus gros bloc de glace d'eau douce à se détacher de l'Antarctique depuis 2000 et du troisième plus grand enregistré dans l'histoire, selon les scientifiques.