Quand la fonte des glaces révèle les corps de randonneurs disparus depuis des décennies

Ötzi "l'homme des glaces" momifié retrouvé en 1991 est resté 5 300 ans prisonniers d'un glacier alpin. Avec la fonte des glaces, les randonneurs pourraient lui trouver de nombreux voisins. Depuis 2004 et la découverte par un guide italien des restes de trois soldats près d'un villages perchés dans les Alpes italiennes, plus de 80 corps de militaires disparus en 1915 ont été retrouvés, selon le site Motherboard. Avec le réchauffement climatique, des zones jadis recouvertes par la glace émergent à l’air libre, permettant notamment de retrouver des disparus, victime des massifs alpins.

Et pour cause, "les glaciers des Alpes auraient perdu un mètre d’épaisseur chaque année entre 2000 et 2010 et perdu près de la moitié de leur volume depuis le début du siècle à cause du réchauffement climatique", a relevé Mashable vendredi 25 août, citant un rapport de l'université de Zurich (Suisse). Alors que certains scénarios prédisent une fonte totale des glaciers alpins d'ici à 2100, franceinfo revient sur ces fantômes du passé révélés par la chaleur de cet été.

Un randonneur disparu depuis 30 ans

Le 25 juillet, les restes d'un randonneur allemand, mort il y a 30 ans alors qu'il effectuait une ascension dans les Alpes suisses, ont été retrouvés, partiellement emprisonnés dans un glacier. Selon la police du canton du Valais, les restes humains ont été découverts par deux alpinistes qui avaient entamé l'ascension du Lagginhorn (4 010 m). Parvenus au lieu-dit "Lagginjoch" (3 499 m), ils ont décidé de rebrousser chemin en raison du mauvais temps. Ils ont alors "découvert une main et deux chaussures", précise la police. Ces restes ont été retrouvés au-dessus de la station d'arrivée d'une télécabine.

Le lendemain, "les restes, partiellement emprisonnés dans la glace", ont finalement pu être dégagés par les secouristes et la police, avant d'être acheminés par un hélicoptère vers l'Institut d'enseignement médical à Berne, où la victime a été formellement identifiée. Il s'agit d'un ressortissant allemand né en 1943 qui a disparu le 11 août 1987 alors qu'il effectuait une randonnée.

Un couple disparu depuis 75 ans

Mi-juillet un couple disparu depuis 75 ans dans le massif des Diablerets, dans le sud de la Suisse, a été retrouvé momifié, ses affaires intactes, également dans les neiges d'un glacier. Les corps rendus par la fonte du glacier de Tsanfleuron ont été découverts le 13 juillet par un employé d'un domaine skiable lors d'une visite de routine, à 2.615 mètres d'altitude. Parfaitement conservés, ils gisaient, proches l'un de l'autre, avec à leur côté des sacs à dos, une bouteille, un livre et une montre.

Un couple retrouvé momifié dans un glacier en Suisse, 75 ans après sa disparition https://t.co/9Bg5ISYT5x #AFP pic.twitter.com/cQ03uYCCuL — Agence France-Presse (@afpfr) July 18, 2017

Marcelin Dumoulin, cordonnier 40 ans, et son épouse Francine, institutrice de 37 ans, au moment de leur disparition tragique le 15 août 1942, allaient visiter un alpage dans le canton voisin de Berne quand ils ont été surpris par un orage. L'une de leur fille, Monique Gautschy, qui avait 11 ans à l'époque, se souvient : "Je les ai vu partir ce samedi matin-là. Il faisait un temps radieux. Ils devaient passer la nuit sur l'alpage de Grilden et rentrer le dimanche. Tout d'un coup, un gros nuage noir a recouvert le glacier dans l'après-midi. Mon oncle a juste eu le temps de voir mes parents une dernière fois avec ses jumelles", a-t-elle ajouté. "Ils ont dû passer sur un pont de neige et tomber dans une crevasse". Après deux mois et demi de recherches infructueuses, les 7 enfants, âgés de 2 à 13 ans, ont dû être confiés à des familles d'accueil.

Début août, leurs parents, placés dans deux cercueils de bois blanc, ont été incinérés et leurs cendres déposées dans le colombarium du cimetière de Savièse, à côté de celles d'un de leur fils.