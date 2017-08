Plus de 300 tonnes de déchets à destination de l'étranger saisis par la douane française en juin

Près de 332 tonnes de déchets ont été saisis par la douane française en un mois, indique le ministère des Finances dans un communiqué vendredi 11 août. "Ces constatations ont majoritairement porté sur des conteneurs de pièces détachées automobiles usagées, de déchets de plastique, de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), de pneumatiques usagés", précise le ministère. Ces conteneurs partaient illégalement vers l’Afrique (Sénégal, Mauritanie, Togo, Côte d’Ivoire, Madagascar, etc.), Hong-Kong, la Malaisie et le Brésil.

Environ 150 tonnes saisies au Havre

"Au cours du mois de juin, la douane française a participé à une vaste opération internationale de contrôle sur les transferts transfrontaliers de déchets", précise le ministère des Finances dans son communiqué. La saisie la plus importante a été réalisée par les services douaniers du Havre et porte sur 150 tonnes de déchets de plastique exportés vers la Malaisie.

Un trafic en hausse

Leur analyse a mis en évidence la présence de déchets électriques et électroniques mélangés aux déchets plastiques, dont l’exportation est interdite à destination de ce pays. En 2016, les services douaniers français ont réalisé 258 constatations en matière de déchets (185 en 2015, + 39 %). Au total, 96 portaient sur des déchets dangereux. "Cette problématique est une priorité de la douane française", selon le ministère.

Au mois de mai, les services douaniers de la Réunion ont, à ce titre, empêché l’exportation illégale de 24 tonnes de batteries usagées et 44 tonnes de déchets ferreux et de pièces automobiles usagées vers l’Inde