VIDEO. "Roundup, c'est l'idéal" : quand Monsanto vantait son désherbant "biodégradable"

"Roundup de Monsanto, très proche de la nature." Dans le viseur des associations écologistes et de plusieurs pays européens, cet herbicide au glyphosate, une substance classée cancérogène probable pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer en 2015, a longtemps été vendu comme propre et sans danger par Monsanto.

Les publicités du groupe agrochimique diffusées dans les années 1980 et 1990 ont mal vieilli. Un spot de 1982 vante un produit "providentiel, propre et durable". Dans un autre, de 1992, un agriculteur dit tout le bien qu'il pense de ce pesticide "idéal". "Cela agit très vite et, une semaine après, je peux préparer ma terre et semer. Et en plus, Roundup, ça ne laisse pas de résidus dans le sol", s'exclame-t-il.

Une amende pour "publicité mensongère"

Dans la célèbre publicité mettant en scène Rex, un chien qui n'aime pas les mauvaises herbes, une voix off présente "Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l’intérieur jusqu’aux racines et ne pollue ni la terre, ni l’os de Rex." Or, l'herbicide a été retrouvé dans 38% des cours d'eau analysés par le Commissariat au développement durable. Cette dernière publicité a d'ailleurs valu à Monsanto une condamnation à 15 000 euros d'amende pour "publicité mensongère" en 2007.