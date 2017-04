INFO FRANCEINFO. Ségolène Royal échoue à prendre la tête du Pnud

Ségolène Royal ne prendra pas la tête du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud). La ministre de l'Environnement avait déposé sa candidature pour diriger cette agence de l'ONU basée à New York. C'est finalement l'Allemand Achim Steiner, ancien directeur du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été choisi mercredi 12 avril.

EXCLU @RoyalSegolene espérait prendre la direction du #PNUD l'une des agences de l'ONU. Elle a échoué au profit de l'allemand A Steiner pic.twitter.com/LVnkoQ3Gxz — jean-michel aphatie (@jmaphatie) 12 avril 2017

Ségolène Royal avait annoncé, le 24 mars, avoir déposé sa candidature au poste d'administrateur du Pnud. "C'est une candidature dans la continuité de la COP21", la conférence climat de l'ONU organisée par la France fin 2015, avait-elle expliqué à l'époque.

Le Pnud est la plus grande agence de l'ONU. Elle a été créée en 1965. Son siège social est à New-York (États-Unis). Le Pnud est en charge de la lutte contre la pauvreté et les inégalités à travers le monde. Il agit également pour le développement durable, la démocratie et le climat.