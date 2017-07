INFO FRANCEINFO. Découvrez les grandes lignes du plan climat du gouvernement

Le ministre de la Transition écologique et solidaire va présenter jeudi 6 juillet le plan climat du gouvernement. Nicolas Hulot devrait expliquer comment la France compte devenir neutre en carbone d'ici 2050, a appris franceinfo. Cet objectif est plus ambitieux que l'engagement actuel qui consiste à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre. Ce nouvel objectif, inscrit dans le plan climat, consistera donc à ne pas émettre plus de CO2 que ce que nos forêts, nos sols et nos océans peuvent absorber.

Pour atteindre ce but, Nicolas Hulot devrait commencer par annoncer la mise en place de mesures de qualité de l'air autour des sites industriels, afin de déterminer si il y a un danger. Le ministre devrait également acter la création du contrat de transition. Ce protocole concernera une zone dans laquelle une usine va fermer, il prévoira des négociations entre les syndicats et les industriels afin de préparer les emplois de demain.

Fin des permis de recherche d'hydrocarbures, amélioration des lignes ferroviaires...

Nicolas Hulot devrait également confirmer l'élaboration d'un texte mettant fin aux permis de recherche d'hydrocarbures. Bientôt, il ne devrait plus être possible d'aller chercher du gaz, du pétrole ou du charbon dans les sous-sols. Une centaine de permis sont ainsi menacés par le nouveau plan climat du gouvernement.

Parmi les autres mesures détaillées, le ministre devrait aussi préciser le rythme des mesures fiscales sur le diesel, après l'annonce mardi par le Premier ministre, de la convergence diesel/essence d'ici la fin du quinquennat. Nicolas Hulot devrait aussi détailler des mesures pour améliorer les lignes ferroviaires et réduire la dépendance à la route et aux camions. Enfin, l’agriculture devrait être concernée avec des aides pour s’adapter au réchauffement climatique et aux problèmes de sécheresse.