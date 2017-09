Et vous, vous pouvez faire quoi pour l'environnement ?

Un français émet en moyenne 7.500 kilos de CO2 par an, causés principalement par le chauffage et ses déplacements en voiture. À la question de comment réduire ses émissions de CO2, le journal américain IOP Science a publié un rapport édifiant, où les chiffres restent indicatifs.

Réduire légèrement ses émissions

Ne pas utiliser de sèche-linge et recycler permet par exemple d’économiser 210 kilos de CO2 par an, soit une réduction de 2,8%.

Acheter une voiture hybride et devenir végétarien correspondent respectivement à des réductions de 7 et 11%.

Réduire sensiblement ses émissions

Passer aux énergies renouvelables et ne plus prendre l'avion correspondent à environ 20% de réduction annuelle. Vivre sans voiture reste un moyen très efficace, avec 2400 kg de CO2 émis en moins chaque année, soit 32%.

Ne pas avoir d’enfant : la solution ?

58 600 kilos de CO2 économisés par an. C’est le chiffre hallucinant publié par le rapport. Il s’agit bien sûr d’un chiffre indicatif, puisque le pays qui pollue le plus par habitant, le Qatar, pointait à 44 kg par an en 2011.

S’il existe un mouvement de femmes qui refusent d’avoir un enfant pour l’écologie, les Ginks (pour Green Inclination No Kids, "engagement vert, pas d’enfant" et que ces chiffres choquent naturellement, la solution la plus réaliste reste de mettre l’accent sur l’éducation.