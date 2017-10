Bleu ou vert, électrique ou mécanique... Le Vélib' entre dans un nouveau cycle

Les Vélib' font peau neuve. Une nouvelle mouture des vélos en libre-service en Ile-de-France a été présentée, mercredi 25 octobre. Le gris du cadre est conservé, mais il s'agrémente de couleurs. Le modèle vert est classique. Autrement dit, il est similaire à ceux déjà disponibles.

Focus sur le nouveau #velib classique (70% du parc) dispo dès le 01/01/18 : le moteur, ce sont vos mollets #transports #Paris #velo pic.twitter.com/Ny2mbZifft — Bertrand Lambert (@B_Lambert75) 25 octobre 2017

Le modèle bleu turquoise est équipé d'un système d'assistance électrique. Il représente environ un tiers du nouveau parc de Vélib'.

Focus sur le nouveau #velib électrique (30% du parc; ->25 km/h) dispo dès le 01/01/18 : le moteur est dans la roue #transports #Paris #velo pic.twitter.com/StWKOdtY7e — Bertrand Lambert (@B_Lambert75) 25 octobre 2017

Ce modèle électrique va jusqu'à 25 km/h et sa batterie a une autonomie de 50 km. "Ce nouveau Vélib' est une alternative à ceux qui veulent renoncer à leur voiture", a déclaré Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, lors de la présentation, qui a ensuite fait une démonstration avec Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris.

Légèrement plus légers

Les nouveaux vélos sont plus légers que les anciens : ils pèsent 20 kg, contre 22,25 kg actuellement. Ils sont également connectés puisqu'un boîter électronique permet d'échanger via Bluetooth avec un smartphone afin d'afficher le temps de location et la distance parcourue.

C'est la société Smoove qui fabrique et gère ce nouveau Vélib', pour une durée de quinze ans. Il s'agit d'une PME montpelliéraine de 38 salariés qui gravite au sein du groupement Smoovengo.