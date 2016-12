Antarctique : beautés des profondeurs

C'est une immensité de glace, de falaises vertigineuses et de glaciers interminables. Vu du ciel, l'Antarctique est un continent où le blanc règne sans partage. Sous la banquise pourtant, on observe une extraordinaire palette de couleurs : des éponges semblables à des noix de coco, des vers marins dont la forme évoque des pissenlits bleutés cernés de toutes parts d'algues rouges, de rose et de jaune. Par 30 mètres de fond, ce drôle d'arc-en-ciel n'a rien a envier à ceux des récifs tropicaux. Ici, la température de l'eau est pourtant négative : -1,5 degré toute l'année.

Un robot équipé d'une caméra

Ces incroyables images sont le résultat d'observations conduites par cette équipe de chercheurs australiens. Dans cette baie recouverte de glace, sous le regard de quelques phoques, c'est grâce à ce petit robot équipé d'une caméra qu'ils ont pu prendre la mesure de tout cet écosystème.

