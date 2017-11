VIDEO. Comment les scientifiques ont découvert une mystérieuse cavité dans la pyramide de Khéops

Depuis 4 500 ans, la pyramide de Khéops en Egypte cachait une surprise en son cœur. Dans la revue Nature (en anglais), des scientifiques ont annoncé, jeudi 2 novembre, y avoir découvert un vide gigantesque. Situé entre 50 et 70 mètres de hauteur, il s'étend sur environ 400 m3, c'est-à-dire plus ou moins le volume d'un avion de 200 places. Pour Mehdi Tayoubi, le codirecteur de la mission internationale ScanPyramids, pas de doute : "C'est la plus grande découverte réalisée dans Khéops depuis le Moyen Age !"

Un documentaire*, diffusé le 28 novembre à 20h50 sur France 5, raconte les coulisses de cette découverte historique. Depuis la fin 2015, des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais ont scruté le ventre de la pyramide, qui est l'une des sept merveilles du monde antique. Dans un premier temps, chaque équipe a travaillé dans son coin. Puis, les connaissances ont été mises en commun.

Des technologies de pointe ont été utilisées. Elles permettaient de voir à travers le monument et de découvrir d'éventuels espaces creux. "C'est la première fois que des téléscopes arrivent à voir des structures très internes d'une pyramide, en étant situés à l'extérieur", se félicite un scientifique français dans le documentaire.

* Khéops : mystérieuses découvertes, produit par Bonne pioche/France Télévisions/HIP/NHK et réalisé par Florence Tran.