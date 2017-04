Les vestiges d'une pyramide vieille de 3 700 ans découverts en Egypte

L'Egypte vient de découvrir les vestiges d'une nouvelle pyramide. Des excavations récentes dans le sable au sud du Caire ont révélé d'antiques blocs de pierre, vieux de 3 700 ans, a annoncé le ministère des Antiquités, lundi 3 avril. Les restes du monument, datant de la XIIIe dynastie, ont été retrouvés dans la nécropole du site archéologique de Dahchour. Ils sont "en bon état de conservation".

Sur les premières photos fournies par le ministère, on peut voir des blocs de pierres entourés de sable et le début d'un corridor qui semble s'enfoncer dans le sol. Les fouilles en sont encore à leurs débuts et la taille exacte de la pyramide originelle n'a pas encore pu être établie. Les archéologues ont toutefois découvert "un corridor conduisant à l'intérieur de la pyramide, prolongé par une rampe, et l'entrée d'une pièce", selon un communiqué du ministère.

Le tombeau d'une reine

Ils ont également retrouvé un petit bloc en albâtre noirci, affichant des inscriptions en hiéroglyphes, ainsi qu'un linteau de granit et des blocs de pierre permettant d'en savoir plus sur "l'architecture interne de la pyramide". "L'équipe va poursuivre les fouilles sur le site pour mettre au jour le reste" de la pyramide, explique le communiqué.

Selon Zahi Hawass, archéologue et ancien ministre des Antiquités, les vestiges découverts à Dahchour semblent indiquer que le monument appartenait "à une reine, qui aurait été enterrée près de son mari ou de son fils". "L'espoir maintenant, c'est de retrouver toute inscription qui puisse dévoiler l'identité de la propriétaire de cette pyramide : on pourrait découvrir le nom d'une reine jusqu'alors inconnue, ce serait une addition pour l'Histoire."