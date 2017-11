La police égyptienne arrête une chanteuse pour un clip jugé indécent

L'art a des limites en Egypte. Une jeune chanteuse égyptienne a été arrêtée, samedi 18 novembre, pour un clip jugé suggestif. Shyma est suspectée d'"incitation à la débauche" en raison de la vidéo accompagnant la chanson Andy Zoroof ("J'ai des problèmes"), indiquent des responsables de la police. Ces derniers affirment que des plaintes ont été déposées au sujet de cette vidéo.

Sur les images, la chanteuse apparaît dans ce qui semble représenter une salle de classe, léchant une pomme et simulant une fellation sur une banane, devant un tableau sur lequel on pouvait lire "Classe #69" et les lettres "vag".

Shyma présente une leçon de dépravation aux jeunes. Le journal égyptien "Youm7"

Des excuses sur Facebook

Il n'était pas clair dans l'immédiat si la chanteuse sera formellement inculpée. Dans une déclaration sur sa page Facebook publiée jeudi, Shyma avait présenté ses excuses en expliquant ne pas avoir anticipé ces réactions contre son clip. "Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été dérangés par le clip et l'ont considéré indécent", a écrit la chanteuse de 21 ans.

Elle ajoute ne pas "s'être imaginé que tout cela allait arriver" et qu'elle ferait "l'objet d'une attaque aussi virulente de la part de tout le monde, en tant que jeune chanteuse (...) qui a rêvé depuis son plus jeune âge de devenir chanteuse". La jeune artiste doit se méfier. Un tribunal égyptien avait en 2015 condamné à un an de prison une danseuse accusée d'"incitation à la débauche" pour un clip suggestif jugé indécent.