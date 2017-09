VIDEO. Ri Chun-hee, la présentatrice nord-coréenne qui annonce les essais nucléaires avec un grand sourire

Sa voix annonce avec joie tous les essais nucléaires nord-coréens. Vêtue de sa tenue traditionnelle rose et noire, Ri Chun-hee communique les tirs de missiles au monde entier. "A midi, nos scientifiques (...) ont réussi à mettre en place un missile balistique intercontinental", a-t-elle par exemple annoncé, avec enthousiasme, dimanche 3 septembre. La présentatrice, âgée de 74 ans, est une héroïne nationale et l'une des plus zélées propagandistes de la dictature nord-coréenne.

La voix qui annonce les deuils nationaux

Ri Chun-hee exerce depuis 1971 et a connu tous les dirigeants de Corée du Nord. En 1994, elle était apparue en pleurs pour annoncer le décès de Kim Il-sung, le fondateur du régime. En 2011, la voix tremblante, elle avait informé les Nord-Coréens de la mort de Kim Jong-il, son fils et successeur. Officiellement retraitée depuis 2012, elle intervient désormais uniquement lors des événements importants.