VIDEO. Corée du Nord : "Trop c'est trop" pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, qui fustige l'attitude de Kim Jung-un

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

"Aux membres du Conseil de sécurité, je dois vous dire : 'trop, c'est trop !'" L'ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, Nikki Haley, a estimé lundi qu'il était temps d'imposer à Pyongyang les mesures "les plus fortes possibles" lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies au lendemain du sixième essai nucléaire nord-coréen.

"Notre patience a des limites"

"L'heure est venue de cesser les demi-mesures", a lancé la diplomate américaine. "Malgré tous nos efforts, le programme nucléaire nord-coréen est plus avancé et plus dangereux que jamais", a-t-elle également déclaré. Avant d'ajouter : "La guerre n'est jamais l'option privilégiée par les Etats-Unis. Nous ne la voulons pas maintenant. Mais notre patience a des limites."

Les Etats-Unis vont par ailleurs soumettre un nouveau projet de résolution sur la Corée du Nord à la négociation des membres du Conseil de sécurité des Nations unies et espèrent un vote d'ici lundi prochain.