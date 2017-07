Menaces, appels à l'adoption de sanctions... Les réactions internationales après le nouveau tir de missile nord-coréen

Vers une nouvelle escalade dans le dossier nord-coréen ? La Corée du Nord a procédé, vendredi 28 juillet, à un nouveau tir de missile balistique. L'engin intercontinental a parcouru 1 000 kilomètres pour finir sa course dans la mer du Japon.

Les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon, la France et l'Union européenne ont immédiatement condamné le tir de Pyongyang, qui serait selon le Pentagone le second missile balistique intercontinental (ICBM) lancé par la Corée du Nord en un mois. Franceinfo fait le tour des réactions internationales entre menace de réponses militaires et appels à la prise de sanctions à l'ONU.

Washington et Séoul évoquent une "réponse militaire"

Après ce second tir de missile de longue portée, des hauts gradés des armées sud-coréenne et américaine se sont entretenus au téléphone. Le général Joseph Dunford, de l'US Navy, ainsi que l'amiral Harry Harris, commandant des forces américaines du Pacifique, et le général Lee Sun-jin, président de l'état-major interarmes sud-coréen, ont pris part à cette discussion.

D'après un porte-parole militaire américain, les "Dunford et Harris ont exprimé l'inébranlable engagement en faveur de l'alliance entre les Etats-Unis et la République de Corée". Les trois responsables militaires ont aussi "discuter d'options de riposte militaire", précise-t-on du côté de Washington, sans en dire plus.

Paris appelle à "l'adoption rapide" de sanctions à l'ONU

Peu après Washington, la France a réagi à ce nouveau tir de missiles par le biais d'un communiqué de la porte-parole ministère français des Affaires étrangères. "Ce tir, comme celui auquel la Corée du Nord a procédé le 4 juillet dernier, montre la détermination du régime nord-coréen à mettre toute la communauté internationale à portée de ses missiles", affirme le document.

La France a appelé à "l'adoption rapide" de nouvelles sanctions de l'ONU ainsi qu'à des "mesures autonomes ambitieuses" de l'Union européenne. "Seule une pression diplomatique maximale est susceptible de ramener la Corée du Nord à la table des négociations" et d'éviter qu'elle "ne dispose d'un arsenal nucléaire opérationnel et vectorisé", a martelé la porte-parole.

L'Union européenne dénonce des "nouvelles provocations" de Pyongyang

L'Union européenne a aussi condamné ce nouveau lancement, estimant qu'il "menaçait sérieusement la paix et la sécurité internationales". Ce tir "est une violation flagrante des obligations internationales de la Corée du Nord telles que posées dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a indiqué la diplomatie européenne dans un communiqué

"Nous attendons de la Corée du Nord qu'elle se conforme immédiatement, complètement et sans condition, à ses obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu'elle engage un dialogue sincère et significatif pour atteindre la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne, à travers des moyens pacifiques", poursuit le texte.