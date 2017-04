Le régime nord-coréen invite la presse à un "événement majeur" : l'inauguration d'une... nouvelle avenue

Le régime nord-coréen a invité la presse étrangère à se réunir à Pyongyang, jeudi 13 avril, pour l'inauguration d'une nouvelle avenue, "Ryomyong street", selon des journalistes présents sur place et le correspondant de Radio France à Séoul Frédéric Ojardias.

After much secrecy, foreign reporters in #Pyongyang watch #KimJongUn preside over opening of the skyscraper-lined Ryomyong street pic.twitter.com/TjOWNvDcyN