La Corée du Nord se dit prête à tirer un missile intercontinental à tout moment

Nouvelle menace de la Corée du Nord. Elle a affirmé, dimanche 8 janvier, être prête à tirer un missile balistique intercontinental "à tout moment et à tout endroit désigné par le dirigeant Kim Jong-un", selon les termes d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle KCNA.

Des déclarations surviennent alors que Kim Jong-un a annoncé, le 1er janvier, que la Corée du Nord était en passe de procéder à un tel tir.

Les Etats-Unis ont constaté, jeudi, un saut "qualitatif" des capacités nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, après une année marquée par un nombre d'essais sans précédent. Les experts estiment toutefois que même si le pays est près de tester un missile intercontinental, il lui faudra encore des années pour perfectionner son arme.

Une fois mis au point, un tel missile pourrait menacer le continent nord-américain, qui est à 9 000 km de la Corée du Nord. Ces engins balistiques ont une portée moyenne d'environ 5 500 km mais certains sont capables de parcourir 10 000 km ou plus.

Le président américain élu Donald Trump a réagi aux propos du dirigeant nord-coréen en déclarant que la Corée du Nord ne se doterait jamais d'une arme nucléaire menaçant les Etats-Unis. "Ça n'arrivera pas!", a-t-il écrit sur Twitter.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!