"J'avais envie de savoir comment c'était sur place" : des touristes racontent leur voyage en Corée du Nord

"On a décidé d’aller dans le Nord avec des amis, un peu sur un coup de tête, autour d'un burger", lance le Français Ludoc Hudson. Ce réalisateur et directeur artistique au Studio Bagel s'est rendu en Corée du Nord en avril 2015. "C'est ce genre d'idée qu'on lance en rigolant et qui devient sérieuse", sourit celui qui préfère conserver son pseudo professionnel.

Etienne Daoust a fait, lui, son premier périple en Corée du Nord à l'été 2013. "J’ai fait un long voyage dans plusieurs pays et j’ai découvert, en cherchant sur internet, qu’il était possible d’aller en Corée du Nord et que ce n’était pas aussi dangereux qu’on pourrait l’anticiper. Alors, ce défi personnel m’a motivé", explique-t-il à franceinfo. Depuis, ce Québecquois de 38 ans est mordu. Durant l'été 2015, il s'y est rendu deux fois de suite. Au total, il cumule quatre semaines passées sur place. "J’ai visité un peu plus de la moitié du pays, mais je regrette de ne pas avoir vu plus", abonde ce spécialiste du secteur bancaire.

La curiosité n'est pas toujours à l'origine du désir de découvrir l'un des pays les plus fermés, et donc mystérieux, au monde. Parfois, cela se résume à un défi, comme pour Lars Hiller Eidnes. Lui s'est rendu en Corée du Nord en février 2017, quelques jours après un tir de missile qui s'est abîmé en mer du Japon. "J’y ai été avec des amis, avec lesquels on a l’habitude d’aller skier dans des endroits insolites et loin de chez nous, confie ce Norvégien, consultant en apprentissage automatique à Trondheim. On est déjà allés en Iran et au Kirghizstan. Du coup, après ça, on s'est juste demandé : 'Comment est-ce qu’on peut faire mieux ?' La réponse était la Corée du Nord."