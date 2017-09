Essai nucléaire nord-coréen : trois questions sur la bombe H

"Une puissance sans précédent." La Corée du Nord a affirmé, dimanche 3 septembre, avoir réussi "parfaitement" le test d'une bombe à hydrogène pouvant être installée sur son nouveau missile balistique intercontinental. Cet essai nucléaire, le sixième de l'histoire du pays, visait à "atteindre le but final qui est de parachever la force nucléaire de l'Etat", selon la télévision officielle nord-coréenne. Franceinfo vous présente cette bombe et les enjeux de cet essai en trois questions.

Qu'est-ce qu'une bombe H ?

La bombe H, "bombe à hydrogène" ou encore "thermonucléaire", est basée sur le principe de la fusion nucléaire et libère une énergie supérieure aux températures et aux pressions en œuvre au cœur du soleil. Quand une bombe H éclate, des explosions chimique, nucléaire et thermonucléaire se succèdent en un laps de temps infinitésimal. Une première bombe à fission entraîne une très forte augmentation de la température, ce qui déclenche la fusion.

Des bombes H ont-elles déjà été testées ?

Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont considérés comme puissances nucléaires officielles : Etats-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France et Chine. Tous possèdent la bombe H, selon les experts, mais aucune bombe H n'a à ce jour été utilisée en dehors de tirs d'essai.

Le 1er novembre 1952, les Etats-Unis ont fait exploser secrètement une bombe H dans les îles Marshall, en plein océan Pacifique. Un an plus tard, l'URSS a annoncé à son tour un tir thermonucléaire. La puissance de la plus grosse bombe H à avoir jamais explosé, l'essai soviétique "Tsar Bomba", le 30 octobre 1961, au-dessus de l'Arctique, était de 57 mégatonnes.

Cette puissance de 57 mégatonnes est théoriquement près de 4 000 fois supérieure à la bombe atomique (bombe A) larguée sur Hiroshima, mesurée à 15 kilotonnes environ, qui avait fait quelque 140 000 morts. La deuxième bombe atomique contre le Japon, sur Nagasaki, trois jours après Hiroshima, avait une puissance de 17 kilotonnes et avait fait 70 000 morts.

La Corée du Nord a-t-elle vraiment testé une bombe H ?

Des analystes étrangers ont émis ces derniers mois des doutes sur la capacité de la Corée du Nord à fabriquer une bombe H et à la miniaturiser suffisamment pour pouvoir l'installer sur un missile. Cet essai relance les débats, d'autant qu'il est intervenu quelques heures après que Pyongyang a diffusé des photos montrant Kim Jong-Un inspectant "une bombe thermonucléaire d'une très grande puissance" fabriquée "à 100% nationalement". Selon Melissa Hanham, une experte du Middlebury Institute for International Studies en Californie, ces photographies ne permettent pas à elles seules de déterminer si l'engin présenté est réellement une bombe H.

Le 6 janvier 2016, Pyongyang avait déjà annoncé son premier essai réussi de bombe H. Mais cette affirmation avait été mise en doute par les spécialistes, qui avaient jugé que l'énergie dégagée, équivalent à une charge de six kilotonnes, était alors trop faible pour une bombe H. La magnitude constatée lors de ce quatrième essai avait été de 5,1. Lorsque la Corée du Nord a procédé à sa cinquième explosion nucléaire, en septembre 2016, avec une charge de 10 kilotonnes et d'une magnitude de 5,3, elle n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'une bombe H.

Ce dimanche, la magnitude enregistrée a été de 6,3. "L'échelle de l'énergie était de cinq à six fois plus puissante que lors du cinquième essai nucléaire", a déclaré le chef de l'administration météorologique coréenne.