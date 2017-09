VIDEO. Comment les Japonais font face aux menaces de la Corée du Nord ?

Au Japon, au moment où l'alerte est donnée, les habitants ont moins de dix minutes pour se mettre à l'abri. Dix minutes, c'est le temps qu'il faut pour qu'un missile nord-coréen atteigne le Japon. Tous les habitants de l'archipel sont désormais astreints à des exercices de protection. Pas plus tard que mardi dernier, un missile tiré par Pyongyang a survolé le pays avant de s'abimer en mer.

Des provisions en cas d'attaque

La menace est bien réelle et aujourd'hui elle est nucléaire. Dans sa maison de la banlieue de Tokyo, cette dame a fait des réserves pour elle et sa famille. Ils pourront tenir dix jours grâce à des conserves, des biscuits et des packs d'eau potable. Désormais, sa fille ne sort plus sans son sac de secours. Il y a une carte routière, une lampe et cette télévision portable pour se tenir informée. Mais pour beaucoup ce soir à Tokyo, c'est presque un jour comme un autre.

