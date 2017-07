DIRECT. Corée du Nord : la France appelle à l'"adoption rapide" de sanctions à l'ONU après un nouveau tir de missile

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COREE

: Bonsoir @Anonyme. On en sait peu encore sur ce nouveau missile à part qu'il a été tiré depuis Mupyong-ni et a volé sur environ 1 000 kilomètres avant de tomber dans les eaux de la mer du Japon. Mais ce lancement survient un mois à peine après le premier test réussi par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental (ICBM) susceptible d'atteindre le nord-ouest des Etats-Unis, en particulier l'Alaska. Et cette fois-ci, le ton de Washington dans son communiqué est beaucoup plus ferme et mentionne notamment des représailles militaires.

: Vous pouvez expliquer en quoi ce lancement de missile est différent des autres ? Ils allaient à combien de kilomètres avant ?

: "Seule une pression diplomatique maximale est susceptible de ramener la Corée du Nord à la table des négociations", déclare ce soir la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

: la France appelle à "l'adoption rapide" de sanctions à l'Onu.

: L'Union européenne condamne ce soir le nouveau tir de missile nord-coréen, estimant qu'il "menaçait sérieusement la paix et la sécurité internationales".

: Washington et Séoul étudient des "options de réaction militaire, annonce le Pentagone, après le tir d'un nouveau missile de Pyongyang.