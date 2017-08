Corée du Nord : Pyongyang balaie l'offre de dialogue de Séoul

Fait extrêmement rare, les chefs de la diplomatie de la Corée du Nord et de la Corée du Sud se sont rencontrés brièvement. L'entrevue eu lieu à Manille, la capitale des Philippines. Mais Pyonyang a refusé la main tendue par Séoul, a rapporté l'agence sud-Coréenne Yonhap, lundi 7 août.

La ministre sud-coréenne Kang Kyung-Wha a appelé la Corée du Nord à accepter son offre de dialogue pour soulager les tensions dans la péninsule et sur une nouvelle réunion des familles séparées par la guerre de Corée (1950-53).

Séoul souhaite un "règlement pacifique et diplomatique"

Ri Hong-Yo, ministre nord-coréen des Affaires étrangères, a rétorqué que les propositions de Séoul n'étaient pas sincères. "Compte tenu de la situation actuelle dans laquelle le Sud collabore avec les Etats-Unis pour accentuer les pressions sur le Nord, de telles propositions manquent de sincérité", a-t-il déclaré.

Après deux essais de missiles balistiques intercontinentaux, Washington et Pékin ont renforcé les pressions sur Pyongyang alors que l'ONU vient d'adopter un durcissement sensible des sanctions contre la Corée du Nord. L'annonce de cette rencontre est survenue alors que le président sud-coréen Moon Jae-In a appelé à un "règlement pacifique et diplomatique" de la crise dans une conversation téléphonique avec son homologue américain Donald Trump.