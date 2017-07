VIDEO. Corée du Nord : "Notre pays est une nation qu’aucune force impérialiste ne peut infiltrer", se félicite un habitant de Pyongyang

La propagande est soignée. L’authenticité des images invérifiable. Mais selon la télévision d’état nord-coréenne, voici le tir de missile intercontinental réalisé, vendredi 28 juillet, en présence du leader Kim Jong-un, au premier rang pour superviser le missile qui aurait parcouru en 47 minutes près de 1 000 kilomètres pour finir sa course en mer du Japon. La télévision nipponne a diffusé l’image d’un flash dans le ciel nocturne, qui pourait être causé par le missile nord-coréen.A Pyongyang (Corée du Nord), régime le plus fermé au monde, des centaines de personnes se sont rassemblées lors d’une mise en scène orchestrée pour relayer la voix de leur leader qui n’a jamais caché son intention de frapper l’Amérique

"Notre pays est devenu une nation qu’aucune force impérialiste ne peut infiltrer. Je suis très fier que nous ayons des armes nucléaires qui peuvent atteindre les États-Unis", confie un partisan du régime. Les États-Unis et la Corée du Sud ont immédiatement dénoncé un acte grave et provocateur, et ont mené un exercice militaire conjoint, samedi matin.