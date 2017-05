Corée du Nord : Donald Trump prêt à rencontrer Kim Jong-un si les conditions sont réunies

Le ton va-t-il être plus apaisé entre Washington et Pyongyang ? Alors que les tensions sont au plus haut entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Donald Trump a annoncé, lundi 1er mai, être prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. "Si les conditions étaient réunies pour que je le rencontre, je le ferais, absolument. Je serais honoré de le faire", a-t-il affirmé dans un entretien à l'agence Bloomberg, sans précisions sur les critères qui pourraient le pousser à prendre une telle décision.

Kim Jong-un n'a encore jamais rencontré de dirigeant étranger

Un tel rendez-vous serait une première pour Kim Jong-un. Depuis son arrivée au pouvoir après la mort de son père, en 2011, le dirigeant et dictateur nord-coréen n'a jamais rencontré un dirigeant étranger.

Pyongyang a averti, lundi, qu'elle était prête à mener "à n'importe quel moment" un sixième essai nucléaire. Des menaces qui interviennent alors que Donald Trump a notamment affirmé qu'il était prêt à régler le problème nord-coréen seul et par la force.